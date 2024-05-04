На Солнце произошли пять мощных вспышек

Сегодня ученые зарегистрировали пять мощных вспышек на Солнце. Это следует из прогноза космической погоды Института прикладной геофизики.

Отмечается, что наиболее сильная вспышка произошла в 09:19 по московскому времени. Ее продолжительность составила 28 минут.

«Вспышка сопровождалась всплесками радиоизлучения II (V = 950 км/сек) и IV спектрального типов, выбросом корональной массы и нарушением КВ-радиосвязи», - сообщили в ИПГ.

Напомним, в феврале этого года на Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка высшего балла X. Потоки излучения составили около киловатта на квадратный километр. Это всего в 2-3 раза ниже рекордных значений за всю историю наблюдений.