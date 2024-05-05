На Солнце 5 мая произошли семь мощных вспышек

Ученые зафиксировали семь мощных вспышек на Солнце, две из них относятся к классу Х. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

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Ученые зарегистрировали на Солнце пять мощных вспышек класса М. Самая слабая соответствовала уровню М1.3, а самая сильная - М7.5.

"5 мая в 13:00 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3 663 (N24W21) зарегистрирована вспышка M7.5 продолжительностью 19 минут", - говорится в сообщении.

Кроме того, две вспышки X1.3 произошли в 09:01 мск и в 14:54 мск.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.