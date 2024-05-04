У YouTube переставала работать основная функция — загрузка видео

YouTube испытывала сегодня проблемы с загрузкой нового контента. По сообщениям, авторы сталкивались с ошибкой, когда загрузка казалось завершенной, но застревала в обработке, не продвигаясь дальше.

YouTube признала наличие проблемы и заверила пользователей, что работает над ее устранением. Судя по всему, проблема затрагивает этап обработки после уведомления «Загрузка завершена», в результате чего видео остается в подвешенном состоянии. Хотя загрузка и была затруднена, просмотр или поиск существующих видеороликов не был нарушен.

YouTube, кстати, обрабатывает огромное количество контента — каждую минуту загружается более 500 часов видео. Обновление с решением проблемы, если верить компании, уже было доставлено до пользователей, но отзывам, на момент написания материала, нужно было еще «настояться», чтобы с уверенностью говорить об исправлении.