Описан блуждающий по Солнечной системе астероид

Международная команда астрономов идентифицировала и детально описала астероид Селам, который оказался не только одним из самых молодых, но и одним из самых маленьких в нашей Солнечной системе.

© Российская Газета

Как сообщает Space.com, необычный и крошечный по космическим меркам объект впервые был замечен в ноябре прошлого года, когда космический аппарат "Люси" пролетел мимо околоземного астероида Динкинеш.

Камеры "Люси" сфотографировали небольшой спутник, который, как оказалось, имеется у Динкинеша. Он и получил название Селам. И вот теперь исследователям удалось не только достоверно идентифицировать его, но и получить основные характеристики.

По оценкам ученых, Селам отделился от родительского тела Динкинеша всего 2-3 миллиона лет назад. В результате он сам стал астероидом, который послушно следует за своим "хозяином". Кстати, космический аппарат "Люси" был назван так в честь Люси, древнейшего предка человека возрастом 3,2 миллиона лет, обнаруженного в Эфиопии в 1970-х годах. То есть, Селам оказался даже моложе гоминида Люси.

"Определение возраста астероидов важно для их понимания, и этот астероид удивительно молод по сравнению с возрастом Солнечной системы, а это означает, что он сформировался совсем недавно", - отмечает соавтор исследования Колби Меррилл из Корнелльского университета .

Астрономы смоделировали возможные процессы формирования Селама, который откололся от Динкинеша. В целом компьютер смоделировал 1 миллион сценариев. Большинство из них указывает на то, что возраст Селама близок к 2 миллионам лет.

Новый метод будет использован для датирования других двойных астероидов. Динкинеш и Селам в этом отношении не являются исключением. Примерно 15 процентов околоземных астероидов обладают спутниками. Полностью работу можно найти в журнале Astronomy & Astrophysicals.