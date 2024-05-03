Новая технология защитит сенсорные экраны от бактерий

Все чаще мы пользуемся сенсорными экранами в общественных местах, переживая за чистоту их поверхности. Ученые разработали прозрачное покрытие с наночастицами меди, которое эффективно уничтожает бактерии и при этом не влияет на работу экрана.

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Сейчас для дезинфекции экранов используют спиртовые салфетки, но это не всегда удобно. Исследователи предложили альтернативу — специальное покрытие, которое само по себе борется с микробами.

Ранее подобные покрытия были непрозрачными, что делало их непригодными для экранов. Новая разработка использует сверхтонкий слой меди, который после обработки становится прозрачным и не мешает работе сенсора.

Покрытие эффективно уничтожает бактерии, даже в сухих условиях, что особенно важно для экранов.

Разработчики отмечают, что потребуется дополнительное время для внедрения технологии в производство, но это большой шаг к созданию по-настоящему антибактериальных смартфонов и других устройств с сенсорными экранами.