В перуанских петроглифах распознали зашифрованные песни

Польские ученые предложили принципиально новую интерпретацию петроглифов Торо Муэрто, найденных ранее на территории Перу. До сих пор считалось, что они представляют собой простейшие геометрические узоры, линии и зигзаги, которые могли символизировать змей и молнии. Однако теперь ученые предполагают, что это были зашифрованные послания в виде песен.

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Об открытии рассказывает Nauka w Polsce. Торо Муэрто - это пустынное ущелье, окруженное с востока и запада холмами, спускающимися в долину реки Мажес. Его территория занимает около 10 квадратных километров, она покрыта тысячами камней вулканического происхождения.

В предыдущие годы примерно на 2,6 тысячах камней были обнаружены петроглифы, созданными в разное время. Самые ранние из них, вероятно, были созданы культурной общиной Сигуас около 2000 лет назад. А самые поздние приписывают инкам, создавшим наскальные рисунки в XV веке.

На камнях изображены преимущественно зооморфные мотивы и геометрические узоры, чаще всего в виде вертикальных зигзагов, прямых и волнистых линий различной ширины, иногда сопровождаемых точками или кружками. Отличительной особенностью являются дизантес - танцоры, которые изображены между узорами.

Польские ученые выдвинули теорию о том, что геометрические узоры в Торо Мужрто, с которыми соседствуют фигуры данзантес, возможно, представляли собой… песни. А наиболее сложные композиции представляли собой графические метафоры переноса в другой мир.

"Источником нашего интерпретационного предложения является этнографическая аналогия с Амазонкой, а точнее, искусство народа Тукано, живущего на границе Колумбии и Бразилии, - объясняет профессор Анджей Розвадовский. - Искусство этого народа достаточно хорошо документировано в этнографии в виде рисунков. Геометрия этих узоров стала источником вдохновения для многих исследователей наскального искусства".

При исследовании искусства Тукано некоторые коренные жители говорили, что на камнях высечены "изображения песен". В данном случае ученые обратили внимание на большое количество танцоров и задались вопросом: под что танцуют эти люди? Ответ прост: они танцуют под песни.

"Как только я начал собирать все это вместе, все начало сходиться воедино, - говорит Анджей Розвадовский. - Нам кажется, что раньше на это никто не обращал внимания, хотя это интерпретационное предложение, по сути, напрашивалось само собой".

Профессор отмечает и другие схожие элементы петроглифов Торо Муэрто и Тукано. Одним из важнейших мотивов он называет зубчатую стену, напоминающую вершину оборонительной стены замка. По словам Розвадовского, в творчестве Тукано стена описывается как визуализация космоса, войти в который можно посредством ритуала с использованием галлюциногенных веществ.

"Тут чрезвычайно важен опыт входа в транс, в том числе и песни, - говорит ученый. - Кажется, этот контекст очень хорошо соответствует нашим рисункам. Особенно тем, которые видны на камне TM 1219.

Он стал ключом к новой интерпретации. В Торо Муэрто нет другого камня, на котором так хорошо была бы прорисована человеческая фигура, окруженная геометрическими мотивами".