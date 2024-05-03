Microsoft запретила полиции США следить за людьми

Корпорация Microsoft запретила полиции использовать их сервисы искусственного интеллекта (ИИ) для распознавания лиц. Об этом сообщает издание TechCrunch.

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Обсуждение законности слежки за американскими гражданами началось после того, как производитель нательных камер для полиции и военных Axon заявил, что его новый продукт работает с помощью GPT-4. Журналисты предположили, что сервис может функционировать через службу Azure OpenAI от Microsoft. В ответ в компании заявили, что не разрешали правоохранительным органами использовать ИИ-инструменты с этой целью.

Специалисты TechCrunch отметили, что Microsoft внесла срочные изменения в договор использования Azure. В том числе, в нем запрещается использовать «технологии распознавания лиц в реальном времени» на мобильных камерах.

Служба Azure OpenAI стала доступна для государственных учреждений в феврале. Кроме полиции, сервис также обслуживает Минобороны США. После публикации материала TechCrunch в Microsoft уточнили, что запрет касается распознавания лиц только в США — судя по всему, на другие страны он не распространяется.

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В начале апреля стало известно, что корпорация Microsoft предлагала американским военным использовать нейросеть DALL-E в качестве боевого инструмента. Из раскрытой презентации следует, что сервис можно применять при создании изображений для обучения систем управления боем.