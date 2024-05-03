Новые находки в Иерусалиме подтвердили слова из Библии

Израильские археологи описали новые находки, сделанные при проведении раскопок в Городе Давида, историческом районе Иерусалима. Открытие помогло выявить связь между ним и событием, упомянутым в Библии.

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Как сообщает Heritage Daily, раскопки были проведены сотрудниками Управления древностей Израиля в сотрудничестве с Тель-Авивским университетом и Институтом науки Вейцмана. Результаты бросают вызов общепринятым представлениям о развитии Иерусалима во время правления царей Иудеи.

В частности, ученые пересмотрели масштабы расширения Иерусалима, в том числе, во времена правления царей Давида и Соломона. Сделать это пришлось потому, что в рамках проведенного исследования удалось найти несколько древних построек и точно их датировать.

Так, были раскопаны участки городских стен и царских дворцов. Датирование показало, что Иерусалим значительно расширился в своих границах на запад е только во время правления царя Езекии, то есть около 2700 лет назад.

До сих пор считалось, что город вырос из-за наплыва беженцев в так называемый период ассирийского изгнания. Новые находки говорят о том, что город расшил свою территорию в сторону горы Сион в девятом веке до нашей эры во время правления царя Иоаса, то есть примерно за 100 лет до периода ассирийского изгнания.

Раскопки также показали, что восточная стена Иерусалима старше, чем считалось ранее. Предполагалось, что она была построена царем Езекией, но новые находки датировали ее периодом правления царя Озии. А этот царь и его деяния описаны в библейском тексте. Так, отрывок из Библии гласит: "И построил Озия башни в Иерусалиме... и укрепил их". Тем самым раскопки доказали, что описанное в Библии событие действительно могло произойти.