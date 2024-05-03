Археологи обнаружили 7000-летний мегаполис в Сербии

Остатки очень крупного для своего времени поселения площадью 13 гектаров с защитными рвами были обнаружены возле реки Тамиш в сербской провинции Воеводина.

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Как сообщает Heritage Daily, в исследовании принимали участие археологи из нескольких институтов Европы, применивших передовое оборудование. В частности, геофизические исследования привели к открытию ранее неизвестного поселения, которое было настоящим мегаполисом своего времени.

Найденные предметы позволили связать поселение с культурой Винча. Этот народ неолита проживал на территории Юго-Восточной Европы в период между 5400 и 4500 годами до нашей эры.

"Поселение такого размера впечатляет. Геофизические данные также дают нам четкое представление о структуре этого поселения, существовавшего около 7000 лет назад", - говорит руководитель исследовательской группы Финн Уилкс.

Геофизические данные говорят и о том, что найденный мегаполис, вероятно, пережил крупную катастрофу. В частности, полученные данные указывают на большое количество сгоревших домов. Возможно, поселение было оставлено и заброшено после того, как его уничтожил пожар.

Не исключено также, что поселение могло быть сожжено врагом в результате набега. В пользу этой версии говорит тот факт, что поселение было обнесено как минимум четырьмя защитными рвами. Следовательно, у горожан имелись причины опасаться вторжения.

Финн Уилкс добавил, что в ходе исследования также были обнаружены следы банатской культуры (5400-4400 гг. до н.э.), регионального народа, возникшего в районе Баната Паннонского бассейна.