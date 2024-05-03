Раскрыта 1000-летняя тайна Камня судьбы

Британские ученые провели повторное исследование так называемого Камня судьбы, который использовался в церемониях коронации британских правителей. В результате была выдвинута неожиданная теория о том, что этот камень изначально служил ступенью или порогом.

© Perth Museum

Как сообщает Arkeonews, продолговатый блок из красного песчаника, который весит около 150 кг, прошел тщательный анализ перед проведением выставки в его честь. Известно, что камень использовался при коронации шотландских монархов до тех пор, пока не был захвачен английским королем Эдуардом I в 1296 году.

Впоследствии он использовался при коронации английских монархов. Новый анализ показал, что на самом деле свою историю этот камень начинал в качестве порога или одной из ступеней.

Проведенное исследование выявило следы износа на его поверхности с одной стороны. Анализ следов показал, что на камень, вероятно, многократно наступали.

Такие следы не могли оставить монархи, садившиеся на камень при коронации. Считается, что впервые камень был использован для коронации почти 1000 лет назад. Его происхождение окутано тайной, а легенды и вовсе связывают его с библейскими героями и древнеегипетскими фараонами.

Одна из легенд гласит, что камень был "подушкой Иакова" - мол, когда Иаков положил голову и заснул, то ему приснилась лестница на небо. Однако новые данные развеивают многие мифы. Камень судьбы мог быть банальным порогом.

Первый достоверно известный случай использования артефакта при коронации связан с именем Александра III, вступившего на шотландский престол в 1249 году. Из исторических источников известно, что камень тогда был накрыт шелковой тканью. Теперь становится понятно, что при помощи ткани пытались скрыть сильно истертую поверхность.

Впоследствии традиция накрывать камень шелком перед церемонией коронации укрепилась. Новое исследование подтвердило, что камень был добыт в районе Сконе. Это позволяет предположить, что первоначально он мог использоваться в качестве ступени или порога в местной церкви или, возможно, даже в римском здании в более ранние времена.