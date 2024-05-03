В Чили открылась самая высокогорная обсерватория в мире

В Чили официально открылась Атакамская обсерватория Токийского университета. Стоит отметить, что обсерваторию строили 26 лет. Она расположена на высоте 5640 м на горе Чахнантор в пустыне Атакама в Чили. Оптико-инфракрасный телескоп TAO с апертурой диаметром 6,5 м стал самым высокорасположенным в мире телескопом.

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TAO заменил уменьшенную версию самого себя. Ранее титул самого высокого носил телескоп MiniTAO. Новый объект превосходит принадлежащую Мадридскому университету обсерваторию Чакалтайя, расположенную на одноимённой горе в Боливии на высоте 5220 м. Следующие три рекордсмена из пятёрки самых высокогорных снова расположены в Атакаме. Стоит отметить, что многие крупнейшие обсерватории мира построены в высокогорной северо-восточной части Чили недалеко от Боливии из-за ясного неба в этой местности. Развитию проектов также способствуют налоговые льготы.

Высокое расположение означает пониженную влажность воздуха: TAO охватывает «почти все длины волн ближнего инфракрасного диапазона», а также средневолновый диапазон. На это не способен ни один другой наземный телескоп.

Однако за очевидные преимущества ТАО, расположенного на такой большой высоте, придётся расплачиваться, потому что люди не приспособлены к жизни в таких условиях. Учёные предполагают, что телескоп будет преимущественно управляться в удалённом режиме с нижней базы, и это поможет избежать подобных проблем, пишет 3dnews.ru.

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