В России начали производить отечественный смартфон AYYA T1

На сборочных линиях компании «Ростелеком» началось производство российских смартфонов AYYA T1. Об этом сообщается в блоге ОС «Аврора».

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Компании «СмартЭкоСистема», входящая в концерн «Автоматика», и «НПО РТТ» объявили о запуске производственной линии для сборки трастфонов AYYA T1 – безопасных российских смартфонов с защитой от утечек данных. Уже сейчас можно заказать устройства, собранные на мощностях отечественного предприятия.

Производство AYYA T1 организовано в России, на производственной линии «НПО РТТ», где специалисты выполняют монтаж компонентов, корпусирование, прошивку, тестирование, сборку и упаковку устройства.

Ключевой особенностью AYYA T1 является возможность аппаратного отключения камер и микрофонов — это гарантирует безопасность пользователя и исключает несанкционированный сбор информации. AYYA T1 работает под управлением отечественной ОС «Аврора» и чипа MediaTek Helio P70, дополненного 4 ГБ оперативной памяти. В смартфоне установлен 6,53-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+, а основная камера на 12 Мп дополнена датчиком с разрешением 5 Мп.