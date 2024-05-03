Новые гаджеты Apple получат большое преимущество в области ИИ

В рамках встречи с инвесторами глава Apple Тим Кук выразил уверенность в том, что технологии искусственного интеллекта на базе генеративных алгоритмов станут ключевым фактором, отличающим продукцию Apple от конкурентов. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

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Согласно источнику, в ходе этой встречи Кук подчеркнул, что компания продолжает совершать значительные инвестиции в разработку генеративных нейросетей. Он также подтвердил, что Apple ведет переговоры с ведущими разработчиками ИИ, включая Google, о возможности интеграции их технологий в будущие продукты Apple.

Кук отметил, что компания будет иметь преимущество над конкурентами благодаря производительным нейронным процессорам (NPU) в чипах Apple, тесной интеграции программного и аппаратного обеспечения, а также безопасности конфиденциальных данных пользователей.

По слухам, Apple может представить общественности свои наработки в области ИИ уже 7 мая в рамках презентации новых iPad Pro с чипами Apple M4, основной упор в которых был сделан на мощный NPU. Также упор на ИИ ожидается в ходе конференции WWDC в июне и презентации новых iPhone 16 в сентябре.