Загадка дижонской совы: как появился талисман Дижона?

Прогуливаясь по историческому центру Дижона можно наткнуться на маленькую скульптуру, украшающую одну из подпор собора Нотр-Дам. Она изображает сову — птицу, которая наблюдает за жителями города уже почти восемь столетий и даже стала эмблемой столицы Бургундии. Портал medievalists.net рассказал об истории дижонской совы.

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Сова хорошо знакома жителям Дижона. Среди местных распространена легенда, что маленькая хищная птица способна исполнять желания, если человек погладит ее левой рукой, держа правую на сердце. Но при этом важно не смотреть в глаза саламандре, чья статуя находится чуть выше на стене — иначе желание не сбудется.

Традиция немного выбивается из исторических рамок: в прошлом сов прибивали гвоздями к дверям хлевов, чтобы отвадить зло. Обычно скульптуры размещают выше, но дижонская сова — единственная фигура на всей улице, расположенная на достаточно низкой высоте. Трудно сказать, откуда пошла народная традиция загадывать желания, но есть несколько теорий, объясняющих тайну дижонской совы.

Теория №1: отсылка к старине

Есть вероятность, что сова должна отсылать людей к Афине — богине мудрости. Она смотрит на улицу близ церкви и дарит мудрость тем, кто, из суеверий, притрагивается к скульптуре.

Теория №2: шутка архитектора

Сова также может быть своего рода «шуткой на полях» от архитектора Шуэ. Его имя созвучно со словом chouette — на французском оно как раз означает сову.

Теория №3: символ бдительности

Сова — библейский символ наблюдателя, того, кто не спит по ночам. Одним из грехов, против которого боролись средневековые проповедники, была апатия: состояние лености и духовной летаргии среди христиан. А значит, сова могла быть символом благодетели. По легенде человек, прикасающийся к статуе левой рукой, автоматически отворачивается от фигуры саламандры — более демонической и злой. Иными словами, верующие отрицают зло и остаются на страже, чтобы не сойти с праведного пути.