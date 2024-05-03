Ученые предсказали масштабную миграцию ядовитых змей

Глобальное потепление приведет к крупномасштабной миграции ядовитых видов змей в новые регионы и страны. К таким выводам пришли ученые из Бразилии и Германии в статье, опубликованной в журнале Lancet Planetary Health.

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В исследовании специалисты смоделировали географическое распространение 209 видов ядовитых змей, которые способны убить человека своим укусом. На основе полученных данных ученые выяснили, в каких уголках планеты различные виды этих животных смогут найти себе благоприятные условия к 2070 году.

Моделирование показало, что ареал обитания многих видов будет стремительно сокращаться. В частности, причиной этому станет увеличение использования земель для сельского хозяйства. Это разрушает естественную среду змей и приводит к сокращению их численности.

Несмотря на это, некоторые виды смогут приспособиться и увеличить территорию распространения. В частности, ареал обитания западноафриканской габуиновой гадюки вырастет на 250%, а европейского жереха и рогаткой гадюки удвоятся.

Согласно оценке экспертов, наиболее уязвимыми к изменениям окажутся страны с низким уровнем дохода в Южной и Юго-Восточной Азии, а также некоторые государства Африки. В частности, ядовитые пресмыкающиеся могут появиться в Непале, Мьянме, Нигере и Намибии, жители которых ранее не сталкивались с опасным пресмыкающимся. Кроме того, появления опасных змей ждут и в Китае.