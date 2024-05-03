Обнаружен затонувший 110 лет назад «проклятый» корабль

Деревянный пароход «Аделла Шорс» обнаружили спустя 110 лет после его исчезновения. Судно ушло на дно озера Верхнее в Северной Америке в 1909 году.

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Известно, что 29 апреля «Аделла Шорс» направлялась в Дулут с грузом соли. Она следовала за большим стальным пароходом «Дэниел Джей Моррелл» сквозь плотный ледяной поток.

«Моррелл» прокладывал путь во льдах. Когда оба судна обогнули мыс Уайтфиш-Пойнт, их встретил сильный северо-восточный шторм. «Аделла Шорс» сильно отстала и вскоре скрылась из виду. Больше ее никто не видел, и судьба 14 членов экипажа оставалась неизвестной.

Члены команды «Моррелла» полагали, что деревянное судно столкнулось с большим айсбергом, который пробил ее корпус, и быстро затонуло.

Загадку «Аделлы Шорс» удалось раскрыть только в 2021 году. Исследователи с помощью гидроакустической системы обнаружили на дне некий объект. Измерив его длину, они заключили, что это и есть «Аделла Шорс», поскольку в том районе больше не было пропавших кораблей такого размера.

Историю «Аделлы Шорс» обнародовало Историческое общество по изучению кораблекрушений на Великих озерах. Эксперты пояснили, что публикация состоялась только через несколько лет после находки, так как требовалось тщательно проверить все детали.

Исследователи также отметили, что корабль был построен в 1894 году. Его назвали в честь дочери владельца судостроительной компании. Вопреки традиции, новый корабль «окрестили» бутылкой воды, а не вина или шампанского. Моряки сочли это дурным предзнаменованием. «Аделла Шорс» оправдала слухи о «проклятии» – за 15 лет она дважды тонула на мелководье, прежде чем погибнуть окончательно.

Ранее в озере Мичиган нашли обломки затонувшего 138 лет назад парохода. Части судна хорошо сохранились.