Лето в Европе станет жарче из-за более чистого воздуха

Летние волны жары в Европе будут еще более изнурительными, чем обещали прогнозы. Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха пришли к выводу, что существующие климатические модели не учли более интенсивное облучение солнечным светом из-за снижающегося загрязнения воздуха, пишет портал New Scientist.

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Команда швейцарского ученого Доминика Шумахера сравнила реальный рост летних температур в Европе между 1980 и 2022 годами с прогнозами глобальных и региональных климатических моделей. Для глобальных моделей требуются дорогостоящие мощности суперкомпьютеров, поэтому исследователи чаще обращаются к более дешевым региональным моделям.

Ученые обнаружили, что региональные модели недооценивают фактическое потепление в среднем более чем на один градус. Глобальные модели показали лучшие результаты, занижая оценку в среднем примерно на 0,5 градуса.

Одно из объяснений связано с тем, что в моделях не учтены изменения в характере циркуляции воздуха, приносящие больше тепла в Европу. Когда Шумахер исключил влияние этого фактора, глобальные модели пришли в соответствие с наблюдаемым потеплением, но региональные модели по-прежнему недооценивали изменения.

Затем исследователи посмотрели, как разные модели учитывают интенсивность солнечного света. Как оказалось, большинство региональных моделей не учитывают, что интенсивность инсоляции в Европе растет по мере снижения уровня загрязнителей воздуха. Большинство моделей предполагают, что загрязнение воздуха является постоянным.

Это означает, что региональные модели недооценивают более чем на два градуса, насколько жарче европейское лето станет к 2100 году.

Все региональные модели теперь будут изменены с учетом снижения загрязнения воздуха, но это займет время.