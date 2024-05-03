Honor выпустила Magic 6 RSR Porsche Design на глобальном рынке

В марте этого года компания Honor представила в Китае свой новый флагманский смартфон Magic 6 Porsche Design. Теперь новое устройство стало доступно и на международном рынке.

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Особенности

Honor Magic 6 RSR Porsche Design был разработан в сотрудничестве с Porsche. Камера гаджета заключена в шестиугольный блок, напоминающий характеристики спортивных автомобилей Porsche. Характеристики международной версии Magic 6 Porsche Design идентичны характеристикам китайской модели.

Устройство заключено в титановый корпус и оснащено 6,8-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1280×2800 пикселей, частотой обновления 120 Гц, и максимальной яркостью 1800 нит. Это двухслойный тандемный дисплей, который, по заявлению производителя, продлит срок службы экрана до 600%. После трёх лет использования яркость экрана снизится менее чем на 1%.

За производительность Magic 6 RSR Porsche Design отвечает процессор Snapdragon 8 Gen 3 в тандеме с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ. Кроме того, смартфон получил тройную основную камеру с главным датчиком OmniVision H9800 1/1,3 на 50 Мп, селфи-камеру на 50 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 5600 мАч с поддержкой быстрой зарядки Honor SuperCharge мощностью 80 Вт, беспроводной зарядки с функцией Honor Wireless SuperCharge мощностью 66 Вт и реверсивной беспроводной зарядки.

Сроки выхода, цвета и цена

Honor Magic 6 RSR Porsche Design уже доступен в Великобритании на веб-сайте Honor Porsche-Design.com и вскоре появится и на рынках ЕС. Новинка поставляется в двух цветовых вариантах: Frozen Berry и Agate Grey. Стоимость флагмана в Великобритании составляет 1599 фунтов стерлингов ($2010).