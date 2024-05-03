Часы Apple признали медицинским гаджетом

Американский регулятор одобрил часы Apple в качестве гаджета для выявления мерцательной аритмии. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Соответствующее решение после тестов приняли специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Эксперты заявили, что часы Apple подходят для выявления и оценки мерцательной аритмии у потребителей.

По словам журналистов медиа, таким образом часы Apple фактически признали медицинским устройством. Авторы отметили, что это первая подобная медицинская функция в часах, которая была названа американскими властями подходящей для медицинских исследований.

Функция сбора истории фибрилляции предсердий появилась в часах Apple в 2022 году. Она анализирует данные о частоте пульса для выявления мерцательной аритмии. Представители корпорации заметили, что технология корректно работает у пользователей старше 22 лет, у которых диагнострованы аритмия или другие нарушения работы сердца.

В FDA подчеркнули, что Apple Watch можно использовать для неинвазивного анализа работы сердца и оценки здоровья. Также их можно применять при клиническом тестировании пациента.

В начале апреля компания Apple попросила Апелляционный суд США отменить запрет на поставку и продажу умных часов бренда. Ранее продажи устройств были запрещены из-за нарушения патента на функцию определения уровня насыщения крови кислородом.