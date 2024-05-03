В России выросла доля фишинга через Gmail

Доля почтового сервиса Gmail от Google как "окна" для фишинговых рассылок мошенников увеличилась почти на 20% в I квартале 2024 года, сообщили ТАСС в ИБ-компании F.A.C.C.T.

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За анализируемый период злоумышленники использовали почту от Google в 80,5% случаев. Для сравнения: в I квартале 2023 года она составляла 62,67%. По показателю использования вырос и российский mail.ru - через этот сервис проводилось 11% всех фишинговых рассылок при 8,24% годом ранее.

Остальные, включая yandex.ru и mail.com, заняли в I квартале 2024 года долю менее 6%. В 2023 году вместе с Gmail и mail.ru анализировались почтовые домены execs.com, yahoo.com и email.com - их общая доля тогда составила более 16%.

В российской компании отмечают, что доменная зона .ru все чаще используется в фишинговых атаках при отправке писем - ее доля составила 13,2% от всех зон.