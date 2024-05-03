Эксперт оценил способность российских компаний создать аналог Android

Российские компании не могут создать полноценный аналог мобильной операционной системы на основе Android, заявил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, сегодня крупные игроки рынка пытаются сделать лишь копии, которые сами даже не смогут контролировать.

VK, «Сбер» и «Яндекс» не смогли договориться о создании консорциума для разработки общей российской мобильной операционной системы (ОС) на основе Android. Теперь каждая компания сосредоточится на собственной ОС, пишет «Коммерсант».

«Эти компании пытались получить доступ к государственным грантам, получить деньги на разработку операционной системы, которая должна конкурировать с Android. Они пытались продать государству тот же самый Android, в котором перерисованы иконки и который будет иначе называться. Государство такой вариант решило не покупать», - объяснил он.

По словам Муртазина, у российских компаний нет шансов создать полноценную операционную систему в ближайшее время.

«На сегодняшний день в России существуют десятки мобильных операционных систем, которые берут за основу Android. При этом компании-разработчики никак этот Android не контролируют и полностью зависят от Google. Исходя из этого, у VK, «Сбера» или «Яндекса» не будет полноценных операционных систем. Своего продукта у них не будет, они понимают, что это невозможно сделать, у них нет никаких шансов в этой области. Из трех куриц орла не получится», - отметил он.

Он также напомнил, что в России сегодня есть своя платформа «Аврора», на создание которой ушло десять лет.

«Надо отметить, что в мире всего три страны обладают своими операционными системами – Америка, Китай и Россия. В России есть сегодня только одна такая платформа – «Аврора», конкурентов со стороны Android у нее нет и не может быть. Она создавалась больше десяти лет, это огромный путь и огромные инвестиции. Новички в этой сфере должны понимать, что это десять лет минимум», - рассказал собеседник НСН.

До этого сообщалось, что российский разработчик программного обеспечения «МойОфис» стал убыточным: по итогам 2023 года выручка компании «Новые облачные технологии» снизилась на 43,8%, а чистый убыток составил 5,2 млрд рублей вместо прибыли 386,5 млн рублей годом ранее, передает «Радиоточка НСН».