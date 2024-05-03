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Энтузиаст создал бесшумную клавиатуру в ретростиле. Но очень дорогую

Стало известно о скором выходе на рынок «не имеющей» аналогов клавиатуры Seneca, созданной энтузиастом Райаном Норбауэром. Разработчик изделия утверждает, что его продукт практически бесшумен.

Энтузиаст создал бесшумную клавиатуру в ретростиле
© Norbauer.co

Норбауэр объясняет бесшумность Seneca использованием под каждой клавишей уникальных стабилизаторов, не имеющих аналогов. На выход изделия понадобилось 5 лет непрерывной работы и много личных денег разработчика. Клавиатура выполнена в минималистичном ретро-стиле с тремя цветами для клавиш, цифровой блок отсутствует.

За эту работу энтузиаст хочет продавать Seneca по цене в $3,4 тысячи. Разработка должна выйти на рынок летом 2024 года.

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