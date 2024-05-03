Энтузиаст создал бесшумную клавиатуру в ретростиле. Но очень дорогую
Стало известно о скором выходе на рынок «не имеющей» аналогов клавиатуры Seneca, созданной энтузиастом Райаном Норбауэром. Разработчик изделия утверждает, что его продукт практически бесшумен.
Норбауэр объясняет бесшумность Seneca использованием под каждой клавишей уникальных стабилизаторов, не имеющих аналогов. На выход изделия понадобилось 5 лет непрерывной работы и много личных денег разработчика. Клавиатура выполнена в минималистичном ретро-стиле с тремя цветами для клавиш, цифровой блок отсутствует.
За эту работу энтузиаст хочет продавать Seneca по цене в $3,4 тысячи. Разработка должна выйти на рынок летом 2024 года.
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