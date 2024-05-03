У попугаев обнаружили неожиданную способность

Ученые выяснили, что домашние попугаи способны различать видеозаписи и живые звонки. Заинтересованность они выразили именно в коммуникации с другими птицами, передает Naked Science.

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Специалисты из Великобритании и США провели эксперимент, который длился шесть месяцев. Он предполагал предоставление владельцам девяти попугаев планшетных компьютеров. На них были большие яркие кнопки с фотографиями других птиц-участников исследования. Самих попугаев обучили звонить в колокольчик, когда они хотели взаимодействовать с экраном.

Птицы могли использовать планшет в течение 12 сеансов. Их суммарная длительность — 36 часов. За каждый сеанс попугаи могли делать не более двух звонков общей продолжительностью не более трех часов.

«При этом во время первых шести сеансов птицы общались с другими попугаями в режиме реального времени, а во время оставшихся сессий им включали записи уже состоявшихся видеозвонков», — говорится в публикации.

Хозяева фиксировали все свои наблюдения с помощью камеры. Ученые после получения материалов изучали поведение пернатых. Согласно исследованию, попугаи значительно чаще хотели общаться вживую.

Ранее группе ученых из Финляндии, Дании, Великобритании и Испании удалось изучить воздействие человека на популяции птиц по всему миру. Как выяснилось, подавляющее большинство пернатых страдает от давления людской среды.