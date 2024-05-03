Названы лучшие смартфоны апреля по версии пользователей

Разработчики бенчмарка AnTuTu составили апрельский рейтинг удовлетворенности пользователей своими смартфонами.

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На первом месте оказался складной Vivo X Fold3 Pro, у которого 95,65% положительных отзывов. Второе место закрепилось за прошлогодним Samsung Galaxy S23 Ultra (95,3%), а третье — за iQOO 12 Pro (95,05%).

За ними следуют Honor X50 GT, рейтинг удовлетворенности которым составил 95%, Samsung Galaxy S24+ (94,55%), Honor Magic 6 Ultimate Edition (94,29%), Oppo Find X7 Ultra (93,93%), Samsung Galaxy S24 Ultra (93,77%), Vivo X90 Pro+ (92,65%) и Realme GT Neo6 SE (91,72%).

Отмечается, что пользовательская оценка устройства никак не связана с его производительностью и оценкой смартфона в бенчмарке AnTuTu — данный рейтинг составляется на основе отзывов владельцев. Исследование проводилось с 1 по 30 апреля среди пользователей Android-смартфонов в Китае.