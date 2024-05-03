Россияне рассказали, сколько приложений у них установлено на телефоне

Россияне рассказали, сколько и каких приложений на телефоне у них установлено.

© Unsplash

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование, которое провёл аналитический центр НАФИ совместно с компанией «Ингосстрах».

Больше всего используют приложения из сферы развлечений: 88% пользуются мобильными приложениями и интернет-сервисами для игр, просмотра видео, фильмов, сериалов, прослушивания подкастов или музыки, приложениями для шопинга пользуются 86%, 84% используют цифровые сервисы для взаимоотношения с банками, а для взаимодействия с государственными органами — 83%.

Чуть меньше используют приложения в целях общения или работы — 76 и 72% соответственно, для доставки еды — 59%.