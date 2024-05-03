Microsoft не планирует фиксить ошибки 0x80070643 в Windows

Microsoft не собирается выпускать фикс для ошибок вида 0x80070643, с которыми пользователи сталкиваются при установке свежих обновлений Windows Recovery Environment (WinRE).

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0x80070643 начала появляться после инсталляции январских обновлений, устраняющих уязвимость CVE-2024-20666. Последняя может использоваться для обхода шифрования BitLocker.

В настоящее время известно, что проблема затрагивает системы Windows 10 21H2/22H2 (апдейт KB5034441), Windows 11 21H2 (KB5034440) и Windows Server 2022 (KB5034439).

Вместо корректного сообщения «CBS_E_INSUFFICIENT_DISK_SPACE» пользователи видят «0x80070643 - ERROR_INSTALL_FAILURE». Причина кроется в слишком маленькой секции WinRE для установки обновлений.

Microsoft признала проблему ещё в январе, после того как жалобы пользователей наводнили площадки вроде Reddit.

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Корпорация объяснила пользователям, что для корректной установки обновлений необходимо увеличить секцию WinRE на 250 МБ. Разработчики даже выложили специальную инструкцию.

На этой неделе Microsoft подтвердила, что людям не стоит ждать автоматического фикса ошибки 0x80070643, поэтому придётся вручную менять размер секции WinRE.

«Автоматическое решение проблемы не появится в будущих релизах Windows. Для устранения ошибки потребуется произвести определённые действия вручную», — пишет техногигант.

У пользователей есть две опции: