Появились фото обновленного телефона Nokia 3210

Nokia оживляет легенду — обновленная версия знаменитой Nokia 3210 была представлена публике.

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Nokia 3210 (2024) оснащена 2.4-дюймовым дисплеем с разрешением 320 x 240 пикселей и работает на чипсете Unisoc T107, который также используется в моделях Nokia 215, Nokia 225 и Nokia 235.

Память устройства составляет всего 64 МБ с возможностью расширения за счет microSD карты до 32 ГБ. Емкость аккумулятора — 1450 мАч.

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Кроме того, телефон оборудован 2-мегапиксельной камерой, предположительно заимствованной у модели Nokia 235, портом USB Type-C и слотами для двух SIM-карт.

Сообщается, что розничная цена новой Nokia 3210 составит около €90, что делает ее значительно дороже по сравнению с другими устройствами из новой серии Nokia 2ХХ.

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Хотя точная дата выхода пока не объявлена, компания HMD Global намекнула, что телефон появится в продаже в течение этого месяца.