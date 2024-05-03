Crew Dragon переместят перед прибытием Starliner

Экипаж Международной космической станции (МКС) готовится к перестыковке корабля Crew Dragon перед прибытием Boeing Starliner, который выполнит первый испытательный пилотируемый полет.

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О перемещении сообщил командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко, передает ТАСС.

«Прямо сейчас экипаж Crew-8 готовится к перестыковке от N2-Forward на N2-Zenit. Цель перестыковки — освободить стыковочный узел для космического корабля компании Boeing CST-100 Starliner», — сказал он.

Также Кононенко поделился фотографией экипажа Crew-8, в состав которого входят космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин и астронавт НАСА Джанетт Эппс.

В конце апреля вице-президент и менеджер программы коммерческих экипажей компании Boeing Марк Наппи рассказал, что будущее пилотируемого космического корабля Starliner после завершения действия контракта с НАСА пока остается неясным.

18 апреля Starliner прибыл в Космический центр имени Джона Кеннеди в американском штате Флорида для первого пилотируемого запуска к МКС. Старт ракеты Atlas 5 с кораблем состоится не ранее вечера 6 мая.