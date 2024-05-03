Появились фото смартфона Vivo X100s

За несколько дней до официального анонса, в сети появились живые фотографии нового смартфона Vivo X100s.

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Снимки, опубликованные в китайской социальной сети Weibo, демонстрируют дизайн устройства, который ожидается на рынке уже в этом месяце.

По слухам, Vivo X100s получит плоский экран, в отличие от предшественника Vivo X100, у которого был изогнутый OLED-дисплей.

На опубликованных фотографиях видно, что смартфон имеет плоские края и сохраняет круглую камеру с тремя модулями и логотипом Zeiss. В верхнем правом углу задней панели расположена вертикальная LED-вспышка.

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Также ожидается, что Vivo X100s будет одним из первых смартфонов на новом процессоре MediaTek Dimensity 9300 Plus, который представят уже 7 мая на конференции MediaTek Dimensity Developers Conference (MDDC) в Китае.

Этот чип является улучшенной версией Dimensity 9300, который использовался в предыдущих моделях серии.

Помимо Vivo X100s, компания может анонсировать и Vivo X100s Pro, а также возможную модель Vivo X100 Ultra (или X100s Ultra) с чипом Snapdragon 8 Gen 3.