Вспышки на Солнце отключили радиосвязь в ряде стран

Две новые вспышки на Солнце вызвали перебои в работе коротковолновой радиосвязи в Японии, Китае и Австралии. Взрывы произошли 2 и 3 мая, сообщает портал Spaceweather.

© Газета.Ru

Первое извержение самой мощной категории X случилось в 02:22 по Гринвичу (05:22 по московскому времени) 2 мая. Следующий взрыв более слабого M-класса зарегистрировали 3 мая в 08:00 по Гринвичу (11:00 по московскому времени).

Исследователи отметили, что минувшая вспышка X-класса стала 11-й по масштабам в текущем солнечном цикле.

Источником выбросов стала область солнечных пятен AR3663. В момент происшествий оно было обращено в сторону Земли.

По словам ученых, как минимум одна вспышка сопровождалась корональным выбросом плазмы (КВМ) — извержением потока солнечной плазмы в космос. Если это облако достигнет Земли, оно может спровоцировать очередную геомагнитную бурю, нанеся ущерб электросетям, телекоммуникациям и спутникам на орбите планеты.

Кроме того, при контакте с магнитосферой Земли КВМ вызывают интенсивные северные сияния, видимые в широтах за пределами полярного круга.