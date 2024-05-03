Названа причина полярного сияния в Москве и Санкт-Петербурге

Ученые назвали причиной полярного сияния в Москве и Санкт-Петербурге магнитную бурю, индекс которой в четверг увеличился до семи. Она продолжалась около девяти часов и стала третьей по силе в этом году. Об этом сообщили в Институте космических исследований и Институте солнечно-земной физики.

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Между тем полярные сияния в четверг наблюдали и в других российских городах, например, в Белгороде, Твери, Курске, Перми.

При этом ученые отмечают, что причины последней магнитной бури не полностью понятны. Предполагается, что до Земли добрался слабый выброс, который произошел на Солнце еще 29 апреля.

В то же время прогнозируется, что в ближайшие дни магнитное поле будет оставаться слабовозмущенным.