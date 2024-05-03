Названа стоимость умного кольца Amazfit из титана

Новое умное кольцо от Amazfit будет доступно для покупки 15 мая по цене в $300, что составляет примерно 28 тыс рублей.

© Amazfit

Пока что релиз запланирован в США, а вскоре после этого устройство появится на международном рынке. Также предусмотрена возможность приобретения кольца в комплекте со смарт-часами Amazfit Cheetah Pro или Amazfit T-Rex Ultra по специальной цене, в два раза ниже стандартной.

Смарт-кольцо изготовлено из титана и доступно в двух размерах: 20 и 21.25 (по российской системе измерения размеров колец).

Вес первой модели составляет 3.75 г, второй — 3.82 г, при толщине корпуса в 2.6 мм. Устройство поддерживает беспроводную зарядку и может работать до четырех дней от одного заряда.

© Amazfit

Новинка обладает классом водонепроницаемости 10 ATM, что позволяет погружаться на глубину до 100 метров.

Для управления умным кольцом необходимо установить приложение Zepp, которое анализирует различные показатели здоровья пользователя, такие как качество сна, частота сердцебиения, насыщение крови кислородом и уровень стресса.