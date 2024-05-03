Google поставила метку рядом с правительственными приложениями

Компания Google начала помечать официальные правительственные приложения соответствующим знаком. Об этом сообщает портал 9to5Google.

Так, чтобы подтвердить официальное происхождение приложения, достаточно убедиться в наличии подписи Government или «Государственное учреждение» рядом с кнопкой загрузки, разделом с количеством установок и оценкой приложения.

«Команда Google Play подтвердила, что это приложение связано с государственным учреждением», — гласит описание подписи.

На данный момент нововведение заработало для правительственных приложений в Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Индонезии, Канаде, Мексике, США, Франции, Южной Корее и Японии. Соответствующую отметку можно найти в приложениях NASA, FEMA, IRS2Go и других. При этом для российских приложений такой отметки нет. Заработает ли данная функция для отечественных приложений, не уточняется.

Пометка о том, что приложение связано с госучреждением, поможет избежать загрузки фейковых программ или сторонних клиентов, что обезопасит пользователей Google Play.