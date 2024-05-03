Energizer создала батарейку с защитой от проглатывания

Energizer сделала батарейку с технологией «цветового оповещения». Это нововведение появилось почти два года спустя после того, как в одном из отчетов было отмечено тревожное увеличение числа случаев проглатывания батареек детьми.

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Новая литиевая батарейка для монет обладает несколькими функциями безопасности: надежная упаковка предотвращает случайный доступ детей, нетоксичное горькое покрытие предотвращает проглатывание, а «цветовое оповещение» активирует синий краситель на батарейке при контакте с влагой, предупреждая родителей о возможном наличии в желудке детей батарейки.

© Energizer

Проглатывание «монетных» батареек может привести к серьезным осложнениям со здоровьем или даже к смерти. Energizer подчеркивает важность раннего вмешательства в таких случаях. Технология цветового оповещения может послужить для родителей и воспитателей решающим сигналом для немедленного обращения за медицинской помощью.

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