Посадка помидоров рядом с горошком дала урожая в марсианском грунте

Нидерландские ученые из Вагенингенского университета доказали, что комбинированная посадка некоторых сельскохозяйственных культур позволит получить урожаи овощей на Марсе. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

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Специалисты по растениеводству наполнили горшки либо имитацией марсианского реголита, либо стандартной почвой, а затем поместили их в большую теплицу. Затем они посадили три типа культур: помидоры, морковь и зеленый горошек. Некоторые из растений высадили отдельно, а другие были посажены вместе, чтобы посмотреть, как они будут сосуществовать в одном образце почвы. Оказалось, что помидоры в одних горшках с горошком росли лучше, чем порознь.

Плоды томатов увеличились в размерах и содержали больше калия. Эффект был обусловлен способностью горошка вытягивать азот из воздуха и превращать его в аммиак, который затем выделялся в почву и служил удобрением для помидоров. Команда выяснила, что добавление песка в почву повышает урожайность для некоторых культур. Также оказалось, что зеленый горошек и морковь лучше плодоносят, когда растут отдельно друг от друга.