Геофизики: магнитная буря затронула Землю раньше прогноза

Магнитная буря должна была затронуть Землю в пятницу, 3 мая, но началась на день раньше, рассказали специалисты ЦМКП Института прикладной геофизики. Об этом пишет ТАСС.

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Исследователи уточнили, что возмущенность магнитного поля планеты в настоящее время достигла уровня G2, означающего «умеренно» по шкале мониторинга из пяти показателей.

По данным агентства, мощные вспышки на Солнце были зафиксированы 30 апреля и 1 мая. Одна из них (М2.3/SF) сопровождалась выбросом корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли.

Ученые предположили, что магнитное поле планеты отреагирует на вспышку только 3 мая.

На Солнце произошли мощные вспышки

Напомним, что в феврале 2024 года три сильные вспышки на Солнце привели к неожиданной магнитной буре на Земле.