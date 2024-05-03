Метеоспутник «Арктика-М» №2 введен в эксплуатацию

Космический аппарат «Арктика-М» № 2, оснащенный передовым бортовым комплексом управления, успешно прошел летные испытания и находится в штатной эксплуатации. Этот метеорологический спутник, предназначенный для изучения Арктического региона с высокоэллиптической орбиты, стал важным звеном в системе «Арктика-М».

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Бортовой комплекс управления, разработанный специалистами из Московского опытно-конструкторского бюро «Марс», обеспечивает надежную работу спутника в условиях космической радиации. Он отвечает за ориентацию и наведение аппарата на Землю, контролирует работу всех систем спутника и обеспечивает выполнение его задач.

«Арктика-М» № 2 является вторым в серии космических аппаратов гидрометеорологической системы «Арктика-М». На борту спутника также проводится тестирование нового прибора на волоконно-оптических гироскопах, который будет использоваться на будущих аппаратах.