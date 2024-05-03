Bose представил свою самую большую Bluetooth-колонку

Культовый аудиобренд Bose представил новую беспроводную колонку SoundLink Max, которая стала самым большим и мощным Bluetooth-динамиком в портфолио компании. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Ширина SoundLink Max составляет 26 см, а вес – 2,27 кг. Несмотря на свой размер, динамик имеет прочную конструкцию и обладает пыле- и водонепроницаемостью по стандарту IP67. Колонка также поддерживает новейший стандарт Bluetooth 5.3.

SoundLink Max обещает высококачественный звук благодаря трем преобразователям и двум специальным пассивным излучателям. Он поддерживает кодек AptX Adaptive для улучшения качества потоковой передачи и может похвастаться совместимостью с Qualcomm Snapdragon Sound для высококачественного звука и динамической регулировки битрейта.

Для портативности колонка снабжена съемной веревочной ручкой и возможностью использовать дополнительный плечевой ремень. Новинка также может выполнять роль пауэрбанка для смартфонов и других небольших гаджетов. Что касается возможностей подключения, SoundLink Max имеет как порт USB-C, так и аудиоразъем AUX.

Bose утверждает, что SoundLink Max обеспечивает обширное стереозвучание и впечатляющие басы. Новинка доступна в синем и черном цветах. Релиз динамика намечен на 16 мая по цене $399, что по курсу на 2 мая 2024 года равно примерно 37,3 тыс. руб.