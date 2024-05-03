Специалист по Apple раскритиковал самый дешевый и большой MacBook

Журналист российского издания про потребительскую электронику iPhones.ru Кирилл Морозов поделился впечатлениями от использования 15-дюймовой модели MacBook Air с чипом M2 на протяжении нескольких месяцев. В выводе журналист призвал читателей не покупать самую дешевую версию устройства.

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По мнению Морозова, самой противоречивой деталью MacBook Air 15 на M2 является вырез в экране под фронтальную камеру. Журналист признался, что на момент покупки считал данный нюанс незначительным, однако по ходу эксплуатации ноутбука он понял, что вырез его «бесит».

«Он мешает работе со строкой меню. Использую приложение Hidden Bar, которое дает возможность свернуть часть значков слева от часов, чтобы не занимали слишком много места. Впрочем, оно не особенно меня спасает. Когда разворачиваю весь список того, что время от времени нужно, он попросту не помещается до выреза в экране, а на его «оборотную» сторону не переносится. В итоге часть значков теряется. Когда скрываешь вырез, проблема исчезает сама собой», – написал автор iPhones.ru.

Кроме того, журналиста не удовлетворила максимальная яркость экрана равная 1000 нит. По его словам, данного значения достаточно для комфортного использования ноутбука в помещении, но не хватает для работы под открытым небом даже в пасмурную погоду.

Отдельно Морозов не рекомендовал россиянам покупать самую дешевую версию MacBook Air 15, которая имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной. Обзорщик считает, что данных модулей недостаточно для комфортной работы даже в браузере.