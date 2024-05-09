Какой была жизнь 6 000 лет назад?

6 000 лет назад человечество стояло на пороге Неолита: ключевого периода истории, который ознаменовал рождение цивилизаций. Портал The Archaeologist рассказал, какой была жизнь в то время и какие открытия совершили наши предки.

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Земледелие

Земледельческое ремесло проходило фазу трансформации: людские сообщества переходили от кочевого образа жизни к оседлому, опирающемуся на сельское хозяйство. Данный период известен как неолитическая революция — или Первая аграрная революция. Он наступил в разных регионах мира примерно в одно время. Люди начали выращивать пшеницу, ячмень, рис и пшено, а также одомашнивать зверей: скот, овец, коз и свиней. Переход к сельскому хозяйству обеспечил более стабильный источник пищи, что помогло человеческой популяции вырасти и создать перманентные поселения.

Урбанизация

По мере роста популяции и расширения поселений начали появляться первые городские центры. В Месопотамии, которую часто называют колыбелью цивилизации, возникли города Урук, Ур и Эриду. Отличительными чертами этих поселений были плотная населенность, комплексные социальные структуры и централизованное управление. Похожие города, такие как Мемфис и Фивы, сформировались в долине реки Нил благодаря плодородной почве и обильным ресурсам.

Письменность

6 000 лет назад первые системы письменности еще только зарождались. Так, шумеры изобрели клинопись: одну из самых ранних систем своего рода. Изначально она использовалась для записи информации и других административных целей, но постепенно стала медиумом для литературы, юриспруденции и религии. А в Египте где-то в то же время появились иероглифы, которыми украшали стены храмов и монументы.

Социальная организация

Ранние цивилизации обладали иерархическими социальными структурами. Общество было разделено на четко разграниченные слои: правители, дворяне, жрецы и бюрократы принадлежали к элите, тогда как фермеры, ремесленники и рабочие составляли большую часть населения. Например, в Месопотамии король имел абсолютную власть и считался посредником между богами и смертными людьми. Законы Хаммурапи, один из первых сводов законов в истории, обеспечивал юридический фундамент для правления и правосудия в вавилонском обществе.

Технологическое развитие

Инновации в технологиях совершили революцию в повседневной жизни людей. Изобретение колеса поспособствовало развитию логистики и торговли, тогда как разработка систем ирригации обеспечила эффективность сельского хозяйства в засушливых регионах. Металлургия продвинулась вперед благодаря меди, бронзе и железу, что привело к производству инструментов, оружия и ювелирной продукции. Гончарное дело стало более утонченным.

Религия

Религия играла важнейшую роль в ранних цивилизациях: она влияла на культурные практики, социальные нормы и работу политических институтов. Преобладали политеистические верования, в которых боги и богини ассоциировались с природными силами, небесными телами и разными аспектами человеческой жизни.

Экономика и торговля

Торговые сети начали расширяться по мере того, как цивилизации взаимодействовали со своими соседями. Месопотамские купцы торговали зерном, текстилем и товарами роскоши, перевозя их речными и наземными караванами. Египетская река Нил стала ключевой артерией для торговли, т.к. она соединяла побережье Средиземноморья и внутреннюю часть Африки. Обмен товарами, идеями и культурными практиками способствовал экономическому росту и развитию технологий.