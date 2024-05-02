Названы лучшие смартфоны по соотношению цены и мощности

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали апрельский рейтинг лучших смартфонов по соотношению цены и производительности. В подборку вошли по 10 устройств из четырех ценовых категорий.

© Realme

Среди бюджетных устройств стоимостью до 1999 юаней (около 25,3 тыс. руб.) лидером признан Redmi K70E в версии 8/256 ГБ с показателем в 792,4 балла. За ним следуют Realme GT Neo6 SE 8/256 ГБ (758,6) и Oppo K10 5G 8/128 ГБ (741,7).

В категории до 2999 юаней (около 38 тыс. руб.) на первом месте оказался iQOO Neo9 12/256 ГБ (700,6), на втором iQOO Neo9 Pro 12/256 ГБ (669,8), а на третьем — Redmi K60 Extreme Edition 12/512 ГБ (656,7).

В тройку лучших в бюджете до 3999 юаней (около 50,7 тыс. руб.) вошли Redmi K70 Pro 12/256 ГБ (578,8), Realme GT5 Pro 12/256 ГБ (563,2) и iQOO 12 12/256 ГБ (510,5).

Наконец, безоговорочными лидерами в категории дороже 4000 юаней (около 50,7 тыс. руб.) признаны One Plus 12 12/256 ГБ (460), Nubia Z60 Ultra 12/256 ГБ (458,1) и Xiaomi 14 Pro 12/256 ГБ (420,8).

С полным списком и всеми устройствами можно ознакомиться на сайте AnTuTu.

Ранее AnTuTu назвал самые мощные бюджетные смартфоны апреля.