В Китае нашли гробницу императора возрастом 2200 лет

В восточном Китае раскопали роскошную гробницу возрастом 2200 лет. По мнению археологов, она принадлежала императору царства Чу, жившему в один из критических периодов в истории страны.

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Чу было одним из семи воюющих царств. Археологи обследовали один из крупнейших памятников Чу Увандун. Ранее там обнаружили некрополь площадью 1,5 км с ямами для жертвоприношения и колесницей.

В ходе нового исследования ученые обследовали гробницу и обнаружили большое количество артефактов, в том числе доски для покрытия погребальных камер, бамбуковые циновки, бронзовые ритуальные сосуды, музыкальные инструменты и лакированную посуду.

Всего из гробницы извлекли около 1000 реликвий, датированных примерно 220 годом до нашей эры. Также археологи обнаружили гроб, украшенный более чем тысячей иероглифов. Учитывая «грандиозные масштабы» гробницы, сложную структуру и дорогостоящие артефакты, можно предположить, что они принадлежала императору страны.

Чтобы сохранить древние изделия и останки, ученые работали в специальной лаборатории с низким содержанием кислорода. Ее возвели непосредственно на месте раскопок. Также исследователи использовали передовые методы цифрового сканирования, геодезии и картографирования для создания 3D-модели исторического памятника, сообщает Xinhua.

Ранее сообщалось, что ученые реконструировали облик китайского императора У (543-578 гг. н.э.). Они опровергли миф об «экзотической» внешности правителя.