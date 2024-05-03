Выпущен бюджетный смартфон Vivo Y38 5G со стереодинамиками

Выпущен дешевый смартфон Vivo Y38 5G со стереодинамиками
Компания Vivo выпустила на Тайване свой новый смартфон Y38 5G, благодаря чему стали известны все характеристики устройства. Об этом сообщает издание GizmoChina.
Vivo Y38 5G оснащен 6,68-дюймовой IPS-панелью с крайне низким разрешением HD+ (1612 на 720 пикселей), частотой обновления 120 Гц, плотностью пикселей 264 ppi и пиковой яркостью до 1000 нит. Для поклонников музыки и сериалов устройство оснащено двойными стереодинамиками.
Под «капотом» Y38 установлен чипсет Snapdragon 4 Gen2 и 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x. Устройство предлагает 256 ГБ встроенной памяти типа UFS 2.2 и слот для карт памяти microSD. Смартфон работает под управлением Android 14 с оболочкой FunTouch OS 14.
Vivo Y38 5G оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 44 Вт. На передней панели находится 8-мегапиксельная камера, а на задней – основная на 50 МП и 2-мегапиксельная вспомогательная. Устройство предлагает и другие функции, такие как две SIM-карты, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, порт USB-C и боковой сканер отпечатков пальцев.
Хотя Vivo не раскрыла стоимость новинки на Тайване, в GizmoChina обратили внимание на то, что внешне и характеристиками Y38 5G сильно похож на смартфон Vivo Y200i 5G, который недавно дебютировал в Китае. За Y200i 5G на родине Vivo просит 1,6 тыс. юаней, что по курсу на 2 мая 2024 года равно примерно 20 тыс. руб.