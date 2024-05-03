Выпущен бюджетный смартфон Vivo Y38 5G со стереодинамиками

Компания Vivo выпустила на Тайване свой новый смартфон Y38 5G, благодаря чему стали известны все характеристики устройства. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Vivo Y38 5G оснащен 6,68-дюймовой IPS-панелью с крайне низким разрешением HD+ (1612 на 720 пикселей), частотой обновления 120 Гц, плотностью пикселей 264 ppi и пиковой яркостью до 1000 нит. Для поклонников музыки и сериалов устройство оснащено двойными стереодинамиками.

Под «капотом» Y38 установлен чипсет Snapdragon 4 Gen2 и 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x. Устройство предлагает 256 ГБ встроенной памяти типа UFS 2.2 и слот для карт памяти microSD. Смартфон работает под управлением Android 14 с оболочкой FunTouch OS 14.

Vivo Y38 5G оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 44 Вт. На передней панели находится 8-мегапиксельная камера, а на задней – основная на 50 МП и 2-мегапиксельная вспомогательная. Устройство предлагает и другие функции, такие как две SIM-карты, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, порт USB-C и боковой сканер отпечатков пальцев.

Хотя Vivo не раскрыла стоимость новинки на Тайване, в GizmoChina обратили внимание на то, что внешне и характеристиками Y38 5G сильно похож на смартфон Vivo Y200i 5G, который недавно дебютировал в Китае. За Y200i 5G на родине Vivo просит 1,6 тыс. юаней, что по курсу на 2 мая 2024 года равно примерно 20 тыс. руб.