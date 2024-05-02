Дрейфующая станция "Северный полюс-41" завершила работу

Дрейфующая станция "Северный полюс -41" окончила работу на самом краю Земли. Дрейф продолжался 19 месяцев.

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Уникальная экспедиция, впервые проходящая на новом, специально созданном судне - ледостойкой самодвижущейся платформе "Северный полюс", близится к завершению. ЛСП "Северный полюс" своим ходом вышла из ледового поля и уже прошла 30 морских миль до открытой воды в районе архипелага Шпицберген. Сейчас судно снова в дрейфе, но уже не ледовом, а обычном. Ждут хорошую погоду, чтобы вернуться в Мурманск, откуда судно и отправилось в сентябре 2022 года в Северный Ледовитый океан. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Напомним, СП-41 в отличие от всех предыдущих дрейфующих станций представляла собой комплекс: судно плюс ледовый лагерь. Полярники жили на судне в комфортных условиях, а работали как непосредственно на его борту, так и на льдине.

За 19 месяцев было преодолено около 3 тысяч морских миль. Генеральный дрейф от точки старта составил более 900 миль. Полярниками выполнена программа по пятидесяти направлениям междисциплинарных научных исследований - от океанского дна через толщу воды до воздуха.

- Экспедиция "Северный полюс-41" стала большим успехом российских ученых, конструкторов и судостроителей. Уникальный, а десять лет назад, казалось, фантастический проект, задуманный в стенах института, был реализован и полностью подтвердил свою целесообразность не только с научной, но и с экономической стороны, - сказал Александр Макаров, директор ААНИИ.

Он подчеркнул, что новый формат работы дрейфующей станции дает возможность десятки лет получать актуальные данные о природной среде Арктики.

Предполагается, что ЛСП "Северный полюс" по возвращении пройдет соответствующий технический осмотр. Снова к северному полюсу корабль выйдет осенью.

На открытии станции СП-41 была журналист "РГ" Татьяна Тюменева.

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