История ICQ: что стало с самым популярным мессенджером нулевых?

Сегодня миром мобильных чатов правят WhatsApp, Telegram и Viber, но в начале 2000-х почти каждый, кто имел мобильный телефон или ПК, пользовался ICQ — реликтом раннего Интернета. Портал techspot.com кратко вспомнил историю легендарного приложения.

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ICQ (сокращение от англ. I Seek You — «я ищу тебя») был разработан израильской компанией Mirabilis. Мессенджер вышел в релиз в ноябре 1996 года спустя всего два месяца разработки, но предвосхитил многие популярные аналоги того времени: от AOL Instant Messenger до MSN Messenger. Причем многих из них он пережил. AIM закрылся в конце 2017, Yahoo! Messenger пошел под нож в середине 2018-го, а MSN Messenger был закрыт Microsoft еще в 2014.

ICQ отличался от конкурентов рядом уникальных фишек, среди которых были чаты на несколько пользователей, асинхронный обмен сообщениями в режиме оффлайн и возможность приостанавливать передачу файлов. Пользователи мессенджера при регистрации получали UIN — или «уникальный идентификационный номер». Он был нужен для поиска новых пользователей и расширения списка контактов.

Mirabilis получила репутацию компании-первооткрывателя в новой сфере. ICQ привлек миллионы ранних пользователей Интернета благодаря возможности переписываться с друзьями и близкими в реальном времени. Помимо этого, успех проекта привлек инвесторов: в 1998 году AOL приобрела всю собственность Mirabilis за $287 млн. К 2001 году итоговый объем сделки превысил $400 млн.

America Online продолжила наращивать базу пользователей ICQ. За следующие три года после покупки месседжера их численность превысила 100 млн. Однако в течение десяти лет развитие интернет-технологий фактически перевернуло сферу персональных коммуникаций. Общение постепенно стало вотчиной мобильных устройств. Из-за этого AOL, предвидев возможные убытки, в 2010 году продала ICQ российской инвестиционной фирме Digital Sky Technologies — она же Mail.ru Group, ныне VK.

Примечательно, что ICQ до сих пор функционирует, хоть и не находится в активной разработке. Не так давно платформа вновь переключилась на развитие приложений для ПК, а также получила веб-клиент, работающий в браузерах. Но последняя стабильная версия ICQ была выпущена в апреле 2023 года на ПК: мобильные клиенты для Android и iOS были удалены из магазинов приложений.