Какие находки археологи совершили при помощи лазеров?

Лазеры пользуются большой популярностью у археологов: они позволяют не только открывать новые находки, но и подробно исследовать старые, что нередко приводит к неожиданным открытиям. Портал livescience.com поделился самыми интересными случаями, когда лазерные инструменты раскрыли научные тайны.

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Форт Энн

Форт Энн — крепость XVII века, расположенная в канадской Новой Шотландии. Она была местом регулярных столкновений между британской и французской армиями, в результате которых форт несколько раз менял хозяев. Исследование при помощи лидара помогло ученым восстановить внешний вид форта по состоянию на 1706 год, до того, как он в последний раз был захвачен Великобританией.

Вал Адриана

Оборонительное сооружение времен римского императора Адриана, построенное в северной части Англии, помогало римлянам защищать свои английские границы. Лидар показал, что вдоль вала располагались прежде неизвестные поселения, лагеря и дороги, которыми пользовались римские солдаты, а также останки защитных насыпей.

Гробница в немецком озере

Подводный дрон, оснащенный лазерным оборудованием, обнаружил гробницу бронзового века (старше 3 000 лет) в озере в немецкой коммуне Зеегебит Мансфельдер Ланд. Вероятно, гробница была частью более крупного поселения, т.к. лазер дрона отыскал останки еще одного поселения, датируемого средневековьем.

Сан-Лоренцо-Теночтитлан

Сан-Лоренцо-Теночтитлан в прошлом был процветающим поселением ольмеков, которые жили между 1200 и 400 годами до нашей эры. На сегодняшний день этот археологический пункт знаменит статуями гигантских голов. Кроме того, при помощи лидара ученые обнаружили в центре поселения квадратную площадь: возможно, она стала праобразом для других сооружений в регионе.

Окомтун

В 2023 году Национальный институт антропологии и истории Мексики объявил о том, что ученые нашли руины древнего города майя — его назвали Окомтун, что в переводе с майянского языка означает «каменная колонна». Площадь поселения составляет 50 гектаров, и на его территории находятся несколько пирамид высотой более 15 метров. Помимо этого, специалисты отыскали останки улиц и древнего стадиона.

Ангкор-Ват

Ангкор-Ват — индуистский храм XII века, расположенный в Камбодже. Его архитектурный ансамбль визуально повторяет образ горы Меру, обители богов в индуизме. Изначально храм был построен индуистами, но в XIV веке его конвертировали в буддистский храм. А в 2015 году ученые при помощи лидара обнаружили останки прежде неизвестных структур на территории Ангкор-Вата. Среди них числятся руины жилищ и ванн, которыми пользовались люди, работавшие в храме.