Названы 10 самых мощных смартфонов среднего класса за апрель 2024 года

В начале каждого месяца разработчики бенчмарка AnTuTu публикуют рейтинг самых производительных устройств среднего класса. Согласно опубликованному списку в апреле этого года лидирующие позиции занимают смартфоны на базе Snapdragon 7+ Gen 3.

© MobiDevices

В рейтинге самых производительных устройств среднего класса по версии AnTuTu первые две позиции заняли доступные смартфоны, базирующиеся на SoC Snapdragon 7+ Gen 3 – OnePlus Ace 3V и Realme GT Neo 6 SE. Замыкает тройку лидеров Redmi K70E, работающий на базе Dimensity 8300 Ultra.

Также в список самых производительных устройств среднего класса вошли смартфоны, оснащённые процессорами Snapdragon 7+ Gen 2, MediaTek Dimensity 8200, Dimensity 8200 Ultra, а также Dimensity 8100 Max.

ТОП-10 производительных устройств среднего класса за апрель 2024: