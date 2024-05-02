Названы 10 самых мощных смартфонов среднего класса за апрель 2024 года

ТОП-10 самых мощных смартфонов среднего класса за апрель 2024
В начале каждого месяца разработчики бенчмарка AnTuTu публикуют рейтинг самых производительных устройств среднего класса. Согласно опубликованному списку в апреле этого года лидирующие позиции занимают смартфоны на базе Snapdragon 7+ Gen 3.
В рейтинге самых производительных устройств среднего класса по версии AnTuTu первые две позиции заняли доступные смартфоны, базирующиеся на SoC Snapdragon 7+ Gen 3 – OnePlus Ace 3V и Realme GT Neo 6 SE. Замыкает тройку лидеров Redmi K70E, работающий на базе Dimensity 8300 Ultra.
Также в список самых производительных устройств среднего класса вошли смартфоны, оснащённые процессорами Snapdragon 7+ Gen 2, MediaTek Dimensity 8200, Dimensity 8200 Ultra, а также Dimensity 8100 Max.
ТОП-10 производительных устройств среднего класса за апрель 2024:
- OnePlus Ace 3V – 1 441 870 баллов;
- Realme GT Neo6 SE – 1 429 445 баллов;
- Redmi K70E – 1 378 953 балла;
- Realme GT Neo 5 SE – 1 145 519 баллов;
- Redmi Note 12 Turbo – 1 136 593 балла;
- OPPO Reno 11 5G – 994 029 баллов;
- iQOO Neo 7 SE – 968 805 баллов;
- iQOO Z8 – 968 075 баллов;
- Redmi Note 12T Pro – 885 527 баллов;
- OnePlus Ace – 881 474 балла.