Crew Dragon освободил стыковочный узел на МКС для Starliner

Американский корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8 перестыковался на другой узел Международной космической станции.

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Как рассказали в "Роскосмосе", корабль отстыковался от переднего узла модуля Harmony американского сегмента МКС, облетел станцию и пристыковался к верхнему узлу того же модуля.

На борту Crew Dragon находился весь экипаж миссии Crew-8 - космонавт Госкорпорации "Роскосмос" Александр Гребенкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. А на борту станции оставались космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Перестыковка выполнена, чтобы освободить стыковочный узел для космического корабля компании Boeing CST-100 Starliner. Для Starliner это будет первый испытательный полет с экипажем. В СМИ сообщается, что старт ракеты Atlas 5 с кораблем состоится не ранее вечера 6 мая.

Starliner - американский частично многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль, разрабатываемый с 2014 года компанией "Боинг". Его первый тестовый полет состоялся 20 декабря 2019 года: он закончился, по сути, неудачей. Хотя в некоторых оценках его называют "частично успешным". На корабле возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей, в результате которой Starliner вышел на нештатную, более низкую орбиту. Корабль перерасходовал топливо, и стыковка с МКС стала невозможной.

Он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая посадка американской спускаемой капсулы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане. Впоследствии, по информации NASA, корабль претерпел ряд изменений для решения проблемы с программным обеспечением, также были применены изменения в системе стыковки. Носовая часть CST-100 Starliner, как писали в СМИ, была оснащена защитной обшивкой.

Повторный тестовый полет без экипажа после многочисленных переносов прошел в мае 2022 года. Тогда корабль доставил на МКС 200 кг припасов и оборудования. Проведя четыре дня в составе МКС, корабль успешно отстыковался.

Ранее сообщалось, что корабль рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов.