Тираннозавр рекс оказался не таким умным, как считалось ранее

Международная команда исследователей изучила размер и структуру эндокастов мозга тираннозавра рекса, жившего 66–68 миллионов лет назад. Оказалось, что у этих животных было не так много нейронов, как предполагалось ранее, а размеры мозга были сильно завышены. Вероятно, тираннозавры обладали таким же интеллектом, что и другие рептилии. Исследование опубликовано в журнале The Anatomical Record.

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Сегодня ученые спорят на счет того, можно ли учитывать количество нейронов в анализе разных биологических явлений. Некоторые исследователи утверждают, что неврологические данные могут служить показателем разумности вымерших животных. Сторонники этой теории в прошлом году предположили, что тираннозавр рекс, живший 66–68 миллионов лет назад, обладал таким же разумом, что и макака или бабуин.

Международная команда ученых решила проверить эту теорию. Она повторно проанализировала размер и структуру мозга тираннозавра рекса с помощью эндокастов — минеральных наполнителей полости мозга. Оказалось, что размер мозга и количество нейронов были сильно завышены, и тираннозавр рекс был не умнее остальных рептилий — например, крокодилов или ящериц.

По словам исследователей, чтобы прогнозировать уровень интеллекта, необходимо учитывать целый комплекс показателей. В их число входят анатомия скелета, гистология костей, поведение живых родственников и следы окаменелостей.