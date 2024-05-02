Найден способ уберечь людей на Луне от тотальной атрофии мышц

Человечество готовится не просто вернуться на Луну после более чем полувекового отсутствия — люди хотят жить на спутнике Земли, поэтому ученые придумали радикальный подход к поддержанию физической формы на Луне. Как пишет Phys.org, решением проблемы может стать бег по стенам, позволяющий ощутить привычную для человека земную гравитацию.

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Без физической нагрузки исследователи Луны довольно быстро стали бы слабыми или даже немощными — из-за условий низкой гравитации. Ученые предлагают астронавтам отправиться на пробежку. Но поскольку речь идет о Луне, это будет особый бег —бег по стене, напоминающий аттракцион «стена смерти», когда мотоциклист на высокой скорости мчится по внутренней вертикальной поверхности бочкообразного цилиндра.

Для своего эксперимента ученые из Миланского университета арендовали такую «стену смерти». По расчетам ученых, благодаря лунной гравитации, которая в шесть раз меньше земной, космонавты смогут бегать по стене по примеру поездок мотоциклистов.

Чтобы проверить эту идею, двое исследователей пробежали по «стене смерти» шириной десять метров, прикрепившись к эластичному шнуру, подвешенному к крану на высоте в 36 метров. Установка имитировала лунную гравитацию.

Ученые пришли к выводу, что бег в течение нескольких минут в начале и в конце каждого дня должен генерировать достаточную «искусственную гравитацию», чтобы поддерживать кости и мышцы людей в хорошем состоянии, избегая дегенерации мышц, скелета и сердечно-сосудистой системы

По задумке исследователей, астронавты могли бы жить в круглых жилищах и каждый день бегать по стенам своих инопланетных домов.